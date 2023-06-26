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Анчелотти определился с игровой схемой Реала на следующий сезон

Итальянец придумал, как удачно интегрировать в состав Беллингема.
Сегодня, 07:52
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти определился с новой схемой игры. Об этом сообщает издание As.

"Сливочные" отойдут от привычной тактики 4-3-3 и перейдут на 4-3-1-2, сделав ставку на молодых футболистов.

Итальянский специалист собирается использовать новичка клуба Джуда Беллингема в качестве "десятки". Данное решение поможет англичанину совершать больше результативных действий.

В роли нападающих, скорее всего, будут выступать вингеры Винисиус Жуниор и Родриго.

Ранее сообщалось, что Реал согласовал аренду легионера Шахтера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

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