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Хавбек Барселоны может отправиться в Саудовскую Аравию

Однако вряд ли Кессье примет это предложение.
Вчера, 22:29
Франк Кессье / Getty Images
Франк Кессье / Getty Images

Франк Кессье вот-вот должен получить солидное предложение от некоего саудовского клуба пишет Mundo Deportivo.

Ранее ивуариец заявил о своем желании остаться в каталонском клубе, однако, похоже, Хави не рассчитывает на Кессье.

Издание утверждает, что в услугах полузащитника заинтересовано незванный саудовский клуб, и он готов сделать очень щедрое предложение.

При этом Франк все еще предпочел бы остаться в Барселоне. Однако, если ему укажут на дверь, Кессье хотел бы поиграть в АПЛ или Бундеслиге.

Отметим, что каталонцы намерены выручить за ивуарийца не менее 35 млн евро.

Ранее, напомним, Манчестер Сити официально объявил о переходе Матео Ковачича.

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