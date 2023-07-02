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"У нас есть шансы пройти Францию": Судаков - о четвертьфинале Евро-2023 U-21

Украинцы и французы поспорят за выход в полуфинал чемпионата Европы.
Сегодня, 14:35
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков высказался о предстоящем четвертьфинале Евро-2023 U-21 против Франции.

"Думаю, что о квалификации можно уже забыть. У нас другая команда, и у них тоже. Мы уже гораздо больше сделали. За этот год каждый из нас вырос как футболист, как человек. Действительно, уже год прошел с того времени, уже нельзя сравнивать те матчи. Это 1/4 финала Евро, и мы здесь точно не случайно. Хотим показать, на что мы способны. Главное - верить в это. Как я уже говорил после матча с Испанией, главное - показывать свое мастерство и свою игру.

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У них вся команда очень сильна индивидуально. Мы с Шахтером играли против Ренна, за них выступают как раз Арно Калимуэндо и Амин Гуири - очень мощные технические футболисты. Также я знаю Райана Шерки, Пьера Калюлю. Тоже очень хорошие игроки. Почти все футболисты стоят по 20-30 миллионов евро, очень талантливые и играют в топ-чемпионатах. Но у нас тоже очень сильная команда. Думаю, если мы выйдем на 100% готовыми в первую очередь ментально, то у нас есть все шансы пройти эту сборную", - сказал Судаков в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, что четвертьфинальный матч Евро-2023 U-21 Франция - Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на Клуж-Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Франция - Украина.

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