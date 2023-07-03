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Интер может отказаться от трансфера Трубина

Шахтер затребовал за кипера 40 млн евро.
Сегодня, 00:59
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Миланский Интер нашел более дешевую альтернативу для голкипера Шахтера Анатолия Трубина, пишет FcInterNews.it.

Напомним, что "нерадзурри" вот-вот могут расстаться с Андре Онана и рассматривают Трубина, как его замену.

Однако донецкий Шахтер затребовал за своего голкипера 40 млн евро, чем отпугнул руководство итальянцев. Теперь клуб присматривается к более дешевым альтернативам.

Фаворитом на подписание теперь стал вратарь Кремонезе Марко Карнезекки, который оценивается клубом в 20 млн евро.

23-летний кипер имеет контракт с Аталантой, а прошлый сезон провел в Кремонезе, где из 28 матчей лишь четыре сыграл на ноль.

Ранее, напомним, стало известно об интересе Ювентуса к игроку Сассуоло.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Анатолий Трубин

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