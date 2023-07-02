iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Глейзеры пообещали тен Хагу, что Онана перейдет в Манчестер Юнайтед

Главный вопрос в том, поверил ли нидерландец словам владельцев клуба.
Сегодня, 21:20
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Манчестер Юнайтед продолжает терять время в поисках того, кто станет первым номером команды в следующем сезоне.

И пока Давид Де Хеа находится в статусе свободного агента, "красные дьяволы" нацелились на голкипера Интера Андре Онана.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Corriere dello Sport, владельцы МЮ семья Глейзеров пообещали главному тренеру Эрику тен Хагу, что Онана точно перейдет в английский клуб.

Однако главной проблемой остается трансферный бюджет манкунианцев, которым было выделено 120 миллионов фунтов - половина суммы уже была потрачена на Мэйсона Маунта.

Читай также: Манчестер Юнайтед связался с Фейеноордом по поводу трансфера вратаря сборной Нидерландов

По информации источника, миланский клуб требует за 27-летнего камерунца 50 миллионов евро + бонусы. В ближайшее время Манчестер Юнайтед собирается сделать "нерадзурри" первое предложение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер манчестер юнайтед андре онана

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед связался с Фейеноордом по поводу трансфера вратаря сборной Нидерландов Манчестер Юнайтед связался с Фейеноордом по поводу трансфера вратаря сборной Нидерландов
Брозович все же перейдет в Ан-Наср Брозович все же перейдет в Ан-Наср
Фанат Манчестер Юнайтед сделал почти двухчасовую подборку ошибок Де Хеа Фанат Манчестер Юнайтед сделал почти двухчасовую подборку ошибок Де Хеа
Переход капитана Интера в Ан-Наср может сорваться Переход капитана Интера в Ан-Наср может сорваться
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа22:29
Коутиньо может продолжить карьеру в Турции
НБА22:22
Рынок свободных агентов: Гордон уехал в Финикс, Бриджес снова будет играть в НБА
НБА22:16
Обмены НБА: Скандальный Брукс перешел в Хьюстон, Миллс отправился в Оклахому
Украина22:08
Экс-форвард Динамо и сборной Украины стал советником Игоря Суркиса
Европа21:58
Бавария может лишиться одной из своих главных звезд
Европа21:57
Украина U-21 - Франция U-21: онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2023
Формула 121:56
Сайнс: Командная игра Феррари не окупилась хорошим результатом
Европа21:29
Чемпионат Европы (U-21): Украина встретится с Францией в 1/4 финала, Англия обыграла Португалию
Формула 121:28
ФИА обновит результаты Гран-при Австрии после протеста Астон Мартин
Велоспорт21:25
Тур де Франс-2023: Йейтс выиграл первые два этапа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK