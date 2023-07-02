Манчестер Юнайтед связался с Фейеноордом по поводу трансфера вратаря сборной Нидерландов

Манчестер Юнайтед вышел на связь с Фейеноордом чтобы обсудить потенциальный трансфер вратаря Джастина Бейлоу.

Как сообщает The Athletic, изначально Бейлоу считался вариантом на позицию запасного вратаря - основным же должен был стать Андре Онана из Интера.

Но из-за ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей, манкунианцы могут потратить этим летом лишь 100 миллионов фунтов. Причем большая часть этой суммы уже ушла на покупку Мэйсона Маунта.

Так как клубу нужен нападающий, "красные дьяволы" не могут позволить себе еще и трансфер Онана (он станет доступным только при условии исходящих трансферов). Поэтому МЮ решил перейти сразу к варианту с Бейлоу.

По этой же причине англичане хотят поговорить с Давидом Де Хеа о новом контракте после того, как испанец отгуляет свою свадьбу.

И несмотря на то, что Фейеноорд заявил о том, что игрок не продается, Манчестер Юнайтед все равно намерен попробовать приобрести 25-летнего голкипера сборной Нидерландов.