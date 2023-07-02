iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус присматривается к игроку Сассуоло

Берарди уже давно пора на повышение.
Сегодня, 19:04
Доменико Берарди / Getty Images
Доменико Берарди / Getty Images

В это трансферное окно туринский Ювентус намерен отыскать замену ушедшему Анхелю Ди Марии, пишет Football Italia.

Среди главнымх фаворитов руководство клуба особенно внимательно следит за игроком Сассуоло Доменико Берарди. Среди прочего новый спортивный директор "бьянконери" является фанатом вингера.

Интересно, что в 2013 году Ювентус обладал половиной прав на Доменико, но в итоге продал их Сассуоло. Берарди так и не сыграл ни одного матча за туринский клуб.

"Нероверди" потребуют за 28-летнего итальянца 30 млн евро. Ранее такую же цену они запрашивали от Лацио, но римский клуб решил, что это слишком дорого.

В прошлом сезоне Берарди провел 27 матчей, в которых отличлся 13 голами 7 ассистами. Трансфермарцт оценивает игрока в 18 млн евро.

Ранее, напомним, Ливерпуль офоциально объявил о подписании Доменика Собослаи.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус доменико берарди

Статьи по теме

Ювентус объявил о переходе сына легендарного футболиста Ювентус объявил о переходе сына легендарного футболиста
Футболист Ювентуса мило попрощался с клубом Футболист Ювентуса мило попрощался с клубом
Ювентус готов рассмотреть все предложения по Погба Ювентус готов рассмотреть все предложения по Погба
Ювентус объявил о продлении контракта с Рабьо Ювентус объявил о продлении контракта с Рабьо
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды20:23
Европейские игры-2023: Все медали украинцев. Ус и Брыков заработали последние награды турнира
Европа20:16
Буффон может закончить карьеру этим летом
Олимпийские виды20:14
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия заработала больше всех наград, Украина завершила турнир третьей
Европа19:55
Сын Шевченко подписал контракт с клубом из Чемпионшипа
Европа19:54
Будущий новичок Баварии проходит срочную службу в армии своей страны
Европа19:28
Украина U-21 - Франция U-21: онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2023
Европа19:04
Ювентус присматривается к игроку Сассуоло
Европа19:03
Собослаи определился с номером в Ливерпуле - выбор связан с легендой клуба
Формула 118:28
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 118:25
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK