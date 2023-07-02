Ювентус присматривается к игроку Сассуоло

Берарди уже давно пора на повышение.

В это трансферное окно туринский Ювентус намерен отыскать замену ушедшему Анхелю Ди Марии, пишет Football Italia.

Среди главнымх фаворитов руководство клуба особенно внимательно следит за игроком Сассуоло Доменико Берарди. Среди прочего новый спортивный директор "бьянконери" является фанатом вингера.

Интересно, что в 2013 году Ювентус обладал половиной прав на Доменико, но в итоге продал их Сассуоло. Берарди так и не сыграл ни одного матча за туринский клуб.

"Нероверди" потребуют за 28-летнего итальянца 30 млн евро. Ранее такую же цену они запрашивали от Лацио, но римский клуб решил, что это слишком дорого.

В прошлом сезоне Берарди провел 27 матчей, в которых отличлся 13 голами 7 ассистами. Трансфермарцт оценивает игрока в 18 млн евро.

Ранее, напомним, Ливерпуль офоциально объявил о подписании Доменика Собослаи.