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Назван лучший игрок триумфального для Украины четвертьфинала Евро-2023 U-21

Украинская молодежная сборная разобралась на пути к полуфиналу с Францией.
Сегодня, 07:35
Судаков стал автором дубля / Getty Images
Судаков стал автором дубля / Getty Images

Молодежная сборная Украины в воскресенье, 2 июля, в четвертьфинале Евро-2023 U-21 одержала победу над Францией со счетом 3:1.

По итогам противостояния УЕФА удостоил званием лучшего игрока матча полузащитника "сине-желтых" Георгия Судакова. Игрок стал автором дубля в поединке с французами, отличившись с пенальти и с игры.

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"Он забил два мяча, а помимо этого был очень хорош в перестроениях. Играя без мяча, он действовал невероятно дисциплинированно в тех эпизодах, когда было необходимо отходить глубоко в оборону и помогать команде защищаться единым целым", - говорится на официальном сайте УЕФА.

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Франция - Украина (1:3).

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Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

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