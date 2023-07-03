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"Вся команда билась": Судаков отреагировал на победу над Францией

Автор дубля в матче с французами оценил успех украинцев в четвертьфинале Евро-2023 U-21.
Сегодня, 09:29
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков поделился впечатлениями от победы над Францией (3:1) в 1/4 финала Евро-2023 U-21.

Хавбек "сине-желтых" помог команде одолеть французов, оформив дубль, и в итоге был признан лучшим игроком матча.

"По игре я не могу отдельно выделить кого-то - Мудрика или Бондаренко. Вся команда билась, была одним целым. Если говорить именно о нашем тандеме с Михаилом, то, конечно, мы друг друга чувствуем. Раньше я отдавал ему схожие передачи, и он забивал, у нас были несколько иные роли. Но я знаю, на что он способен, как он может отдать, так что моей задачей было побежать и открыться.

Мы разбирали французов, они играют очень высоко, поэтому мы должны были играть им за спину. Потому я побежал в зону, а Мудрик отдал пас. Передача походила на ту, которую он отдал в матче национальной сборной против Северной Македонии на Цыганкова. Он это умеет, мы все это прекрасно знаем. Так что здесь нет какой-то особой химии - просто игровой момент.

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В первую очередь изменились мы. Мы не можем сравнивать матчи с Францией в отборе и этот. Мы все выросли, набрались опыта, почти каждый из нашего состава играл в еврокубках. Если говорить обо мне, я уже провел несколько поединков за национальную сборную. После таких игр у тебя есть опыт, ты совсем по-другому играешь такие матчи. Потому нельзя сравнивать.

И Руслан Петрович верно сказал, что это уже совсем другая команда. Во Франции не сильно изменилась команда, если брать по фамилиям, как и у нас. Но мы в первую очередь изменились индивидуально, в плане мастерства. Другой опыт, уровень игры каждого вырос в несколько раз.

Нам нужно отталкиваться от своей игры, не имеет значения, кто соперник. Мы показали, что если играем одной командой, то умеем играть в футбол, с мячом. Конечно, во Франции все игроки сильны индивидуально, против них сложно защищаться. Были моменты, когда нужно было терпеть. Но я уверен, что все украинцы, которые смотрели матч, гордятся нами, ведь мы умеем играть в футбол, а не просто отбиваться", - приводит слова Судакова официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Франция - Украина (1:3).

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Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

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