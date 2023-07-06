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Футбол

Фанаты считают, что Мбаппе получил "проклятие Кардашьян"

Француз провел немало времени со звездой.
Вчера, 22:59
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Фанаты Килиана Мбаппе убеждены, что их любимец мог получить "проклятие Кардашьян".

Напомним, что в последнем сезоне многие фанаты стали считать, что Ким Кардашьян может проклинать команды или футболистов.

Звезда посетила матч Арсенала, в котором "канониры" вылетели из ЛЕ, а после присутствовала на матче ПСЖ, когда клуб проиграл свой первый домашний матч за 716 дней.

Килиан и Ким вместе присутствовали на вечернке спортивного магната Майкла Рубина, где также присутствовал ряд других знаменитостей.

Француз сделал несколько фото с Кардашьян, и тперь его фанаты боятся, что Ким могла проклясть футболиста. Что очень невовремя, учитывая ситуацию с его возможным переходом в Реал.

Ранее, напомним, президент ПСЖ заявил, что клуб не отпустит футболиста бесплатно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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