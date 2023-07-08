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"Чувствовал стыд": Зинченко рассказал о своих эмоциях после первого гола в АПЛ

Украинец уверен, что мог бы отличиться дебютным взятием ворот и пораньше.
Сегодня, 15:18
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский универсал Александр Зинченко вспомнил о своих эмоциях после первого гола в АПЛ, который он забил в ворота Астон Виллы в прошлом сезоне.

По словам Зинченко, он чувствовал стыд, ведь должен был отличаться гораздо раньше. Напомним, на то, чтобы забить свой дебютный мяч в чемпионате Англии у игрока ушло 92 матча.

"Вот почему мы играем в футбол. Это было невероятно, большое удовольствие для каждого из нас как игроков.

Честно, не праздновал, потому что мы очень хотели забить еще один мяч. Потому что мы приехали туда за тремя очками. Помню, все тогда подходили ко мне, чтобы обнять, а я сказал им: "Ничего хорошего не произошло, возвращайтесь на свои позиции, давайте продолжим". После матча я получил много сообщений с поздравлениями. Но в то же время чувствовал стыд.

Стыд, потому что первый гол забил через так много матчей. 92 или 93 игры, чтобы забить первый мяч в АПЛ. Да ну, можно было и лучше", - заявил Александр.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко возобновил тренировки после травмы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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