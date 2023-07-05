iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко возобновил тренировки после травмы

Украинский защитник "канониров" начал подготовку к новому сезону.
Сегодня, 19:58
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко восстановился от мышечной травмы и приступил к тренировкам.

Как сообщает пресс-служба "канониров", 26-летний украинский футболист уже работал в тренажерном зале и на поле.

Игрок вместе с командой готовится к первому товарищескому матчу на летних сборах против Нюрнберга, который состоится 13 июля.

Читай также: Арсенал подпишет защитника сборной Нидерландов

Напомним, что в конце минувшего сезона Зинченко получил травму икроножной мышцы, из-за которой не смог сыграть в трех заключительных турах английской Премьер-лиги, а также пропустил июньские матчи сборной Украины.

В прошлой кампании, которая стала для Зинченко первой в составе Арсенала, он провел за "канониров" во всех турнирах 33 матча, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что конкурент Зинченко по позиции в Арсенале раздумывает над уходом из клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

Статьи по теме

Арсенал подпишет защитника сборной Нидерландов Арсенал подпишет защитника сборной Нидерландов
Райс стал игроком Арсенала - Романо Райс стал игроком Арсенала - Романо
Конкурент Зинченко по позиции в Арсенале раздумывает над уходом из клуба Конкурент Зинченко по позиции в Арсенале раздумывает над уходом из клуба
Украина U-21 - Испания U-21: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2023 Украина U-21 - Испания U-21: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2023
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Европа21:50
Украина U-21 - Испания U-21: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2023
Бокс21:49
Украинский боксер попал под обстрел на Херсонщине
Украина21:27
Трансферы УПЛ: Колос арендовал вратаря Александрии, ЛНЗ подписал украинского хавбека
Футбол21:24
ЛНЗ подписал экс-игрока Черноморца и Металлиста
Европа21:20
Чемпионат Европы (U-21): Украина сыграет с Испанией в полуфинале, Англия - первый финалист
Украина21:05
Динамо Киев: "бело-синие" разгромили Динамо Бухарест
Украина21:02
Динамо разгромило одноклубников из Бухареста в первом летнем спарринге
Футбол21:00
Сикан и Мудрик в старте: Ротань определился с составом на полуфинал молодежного Евро-2023
Европа20:25
"Не уйдет бесплатно": Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе
Теннис20:22
Уимблдон-2023 (ATP): Черундоло и Тиафу прошли в следующий раунд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK