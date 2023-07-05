Зинченко возобновил тренировки после травмы

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко восстановился от мышечной травмы и приступил к тренировкам.

Как сообщает пресс-служба "канониров", 26-летний украинский футболист уже работал в тренажерном зале и на поле.

Игрок вместе с командой готовится к первому товарищескому матчу на летних сборах против Нюрнберга, который состоится 13 июля.

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Напомним, что в конце минувшего сезона Зинченко получил травму икроножной мышцы, из-за которой не смог сыграть в трех заключительных турах английской Премьер-лиги, а также пропустил июньские матчи сборной Украины.

В прошлой кампании, которая стала для Зинченко первой в составе Арсенала, он провел за "канониров" во всех турнирах 33 матча, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что конкурент Зинченко по позиции в Арсенале раздумывает над уходом из клуба.