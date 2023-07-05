Арсенал подпишет защитника сборной Нидерландов

Лондонский Арсенал усилит линию защиты молодым центрбэком.

Как сообщает Дэвид Орнштейн, "канониры" подпишут 22-летнего Юрриена Тимбера из Аякса. Сумма сделки составит 40 млн евро + 5 млн евро бонусами.

Читай также: Середняк Серии А подписал центрбека Арсенала

Контракт с защитником сборной Нидерландов будет подписан до июня 2028 года. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными.

Вскоре Тимбер пройдет медобследование, а затем о подписании будет объявлено официально.