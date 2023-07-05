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Арсенал подпишет защитника сборной Нидерландов

Юрриен Тимбер станет игроком "канониров".
Сегодня, 15:40
Юрриен Тимбер / Getty Images
Юрриен Тимбер / Getty Images

Лондонский Арсенал усилит линию защиты молодым центрбэком.

Как сообщает Дэвид Орнштейн, "канониры" подпишут 22-летнего Юрриена Тимбера из Аякса. Сумма сделки составит 40 млн евро + 5 млн евро бонусами.

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Контракт с защитником сборной Нидерландов будет подписан до июня 2028 года. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными.

Вскоре Тимбер пройдет медобследование, а затем о подписании будет объявлено официально.

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