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Середняк Серии А подписал центрбека Арсенала

Мари продолжит карьеру в Монце.
Вчера, 22:49
Пабло Мари / Getty Images
Пабло Мари / Getty Images

Монца объявила на своем клубном сайте о подписании защитника Арсенала Пабло Мари.

Испанец обошелся итальянской команде примерно в 6 млн фунтов. Контракт футболиста будет рассчитан на три года.

По итогам прошлого сезона Монце завершила сезон-2022/23 Серии А на 11 месте с 52 очками.

Напомним, прошлый сезон 29-летний испанец провел в аренде в Монце. На счету Мари один гол в 30 матчах чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что Арсенал согласовал трансфер защитника Аякса.

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