Середняк Серии А подписал центрбека Арсенала
Мари продолжит карьеру в Монце.
Монца объявила на своем клубном сайте о подписании защитника Арсенала Пабло Мари.
Испанец обошелся итальянской команде примерно в 6 млн фунтов. Контракт футболиста будет рассчитан на три года.
По итогам прошлого сезона Монце завершила сезон-2022/23 Серии А на 11 месте с 52 очками.
Напомним, прошлый сезон 29-летний испанец провел в аренде в Монце. На счету Мари один гол в 30 матчах чемпионата Италии.
Ранее сообщалось, что Арсенал согласовал трансфер защитника Аякса.