Лукаку готов пойти на снижение зарплаты ради Интера

Ромелу Лукаку всерьез намерен полноценно перебраться в миланский Интер, пишет The Telegraph.

Напомним, что Челси готов продать бельгийского форварда, однако предложение "нерадзурри" их не удовлетворило, а сам Ромелу отказал Аль-Хилялю.

Издание сообщает, что Лукаку готов пойти на понижение зарплаты, чтобы помочь Интеру осуществить его трансфер.

Миланский клуб, в свою очередь, готовит новое предложение в размере 41 млн фунтов с учетом бонусов. Интер надеется, что этой суммы будет достаточно, чтобы убедить Челси.

В минувшем сезоне Лукаку забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за Интер во всех турнирах.

Ранее также сообщалось, что МЮ намерен лишить Магуайра капитанской повязки.