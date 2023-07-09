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Лукаку готов пойти на снижение зарплаты ради Интера

Бельгиец пытается помочь "нерадзурри" совершить свой транфер.
Сегодня, 15:24
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Ромелу Лукаку всерьез намерен полноценно перебраться в миланский Интер, пишет The Telegraph.

Напомним, что Челси готов продать бельгийского форварда, однако предложение "нерадзурри" их не удовлетворило, а сам Ромелу отказал Аль-Хилялю.

Издание сообщает, что Лукаку готов пойти на понижение зарплаты, чтобы помочь Интеру осуществить его трансфер.

Миланский клуб, в свою очередь, готовит новое предложение в размере 41 млн фунтов с учетом бонусов. Интер надеется, что этой суммы будет достаточно, чтобы убедить Челси.

В минувшем сезоне Лукаку забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за Интер во всех турнирах.

Ранее также сообщалось, что МЮ намерен лишить Магуайра капитанской повязки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ромелу Лукаку Интер Милан

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