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Манчестер Юнайтед лишит Магуайра капитанской повязки в пользу Фернандеша

Произойдет то, что должно было произойти еще в прошлом сезоне.
Сегодня, 15:07
Бруно Фернандеш и Харри Магуайр / Getty Images
Бруно Фернандеш и Харри Магуайр / Getty Images

Остались считанные дни до того момента, когда Харри Магуайр перестанет быть капитаном Манчестер Юнайтед.

Как сообщает The Sun, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг принял решение лишить 30-летнего англичанина капитанской повязки.

Вместо героя мемов постоянным капитаном "красных дьяволов" станет Бруно Фернандеш, который выполнял эту роль практически весь прошлый сезон.

По информации источника, в ближайшие дни тен Хаг встретится с игроками, чтобы поговорить с ними и узнать их мнение на этот счет.

Напомним, что недавно Харри Магуайр стал жертвой насмешек из-за своих не самых лучших способностей во время игры в гольф.

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