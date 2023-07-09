Манчестер Юнайтед лишит Магуайра капитанской повязки в пользу Фернандеша

Произойдет то, что должно было произойти еще в прошлом сезоне.

Остались считанные дни до того момента, когда Харри Магуайр перестанет быть капитаном Манчестер Юнайтед.

Как сообщает The Sun, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг принял решение лишить 30-летнего англичанина капитанской повязки.

Вместо героя мемов постоянным капитаном "красных дьяволов" станет Бруно Фернандеш, который выполнял эту роль практически весь прошлый сезон.

По информации источника, в ближайшие дни тен Хаг встретится с игроками, чтобы поговорить с ними и узнать их мнение на этот счет.

Напомним, что недавно Харри Магуайр стал жертвой насмешек из-за своих не самых лучших способностей во время игры в гольф.