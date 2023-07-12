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Сразу три клуба АПЛ претендуют на Феликса

Португалец может остаться в чемпионате Англии.
Сегодня, 18:22
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Нападающий Атлетико Жоау Феликс попал в сферу интересов клубов АПЛ. Об этом сообщает издание Goal.

Манчестер Юнайтед уже контактировал с окружением игрока. Пока что "красные дьяволы" не делали официальных предложений.

Футболистом сборной Португалии также интересуются Ньюкасл и Астон Вилла. Игрок хочет выступать только за топ-клубы.

Напомним, в минувшем сезоне на счету 23-летнего нападающего всего четыре гола за 16 матчей АПЛ.

Ранее сообщалось, что Феликс определился с категорией клубов, в которые готов перейти.

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