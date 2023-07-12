Сразу три клуба АПЛ претендуют на Феликса
Португалец может остаться в чемпионате Англии.
Нападающий Атлетико Жоау Феликс попал в сферу интересов клубов АПЛ. Об этом сообщает издание Goal.
Манчестер Юнайтед уже контактировал с окружением игрока. Пока что "красные дьяволы" не делали официальных предложений.
Футболистом сборной Португалии также интересуются Ньюкасл и Астон Вилла. Игрок хочет выступать только за топ-клубы.
Напомним, в минувшем сезоне на счету 23-летнего нападающего всего четыре гола за 16 матчей АПЛ.
Ранее сообщалось, что Феликс определился с категорией клубов, в которые готов перейти.