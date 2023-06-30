Феликс определился с категорией клубов, в которые готов перейти
Португалец хочет участвовать в лучшем еврокубковом турнире.
Нападающий Атлетико Жоау Феликс хочет сменить летом клубную прописку. Об этом сообщает издание As.
Португалец не собирается переходить в команду, не выступающую в Лиге чемпионов. Несколько клубов АПЛ интересовались возможностью подписания игрока, но португалец хочет выступать только в топ-клубе.
В свою очередь Атлетико хотел бы как можно скорее продать Феликса. Не исключен вариант, при котором футболист останется в команде.
Напомним, в текущем сезоне на счету 23-летнего португальца всего четыре гола за 16 матчей АПЛ.
Ранее сообщалось, что агент Феликса ищет футболисту новую команду.