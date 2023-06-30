iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Феликс определился с категорией клубов, в которые готов перейти

Португалец хочет участвовать в лучшем еврокубковом турнире.
Сегодня, 19:22
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Нападающий Атлетико Жоау Феликс хочет сменить летом клубную прописку. Об этом сообщает издание As.

Португалец не собирается переходить в команду, не выступающую в Лиге чемпионов. Несколько клубов АПЛ интересовались возможностью подписания игрока, но португалец хочет выступать только в топ-клубе.

В свою очередь Атлетико хотел бы как можно скорее продать Феликса. Не исключен вариант, при котором футболист останется в команде.

Напомним, в текущем сезоне на счету 23-летнего португальца всего четыре гола за 16 матчей АПЛ.

Ранее сообщалось, что агент Феликса ищет футболисту новую команду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид жоау феликс

Статьи по теме

Атлетико хочет усилиться легендой Челси Атлетико хочет усилиться легендой Челси
Атлетико объявил о возвращении старой клубной эмблемы Атлетико объявил о возвращении старой клубной эмблемы
Форвард Атлетико может перейти в Интер Форвард Атлетико может перейти в Интер
Гризманн определился со своим будущим в Атлетико Гризманн определился со своим будущим в Атлетико
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия все еще первая, Украина опустилась на третью строчку
просмотров
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Украина23:04
У экс-наставника сборной Украины диагностирован рак
Европа22:49
Середняк Серии А подписал центрбека Арсенала
Европа22:28
Порту интересуется защитником Динамо
Европа22:22
Атлетико хочет усилиться легендой Челси
Европа21:57
Переход скандального игрока Челси в Ан-Наср сорвался
Европа21:51
Севилья готова распрощаться с лидерами команды ради погашения долгов
Европа21:25
18 треков и фит с Салахом: Нападающий Милана выпустил очередной рэп-альбом
Европа21:20
Челси объявил о подписании сенегальского таланта
Европа20:56
Переход капитана Интера в Ан-Наср может сорваться
Европа20:50
Ливерпуль договорился о трансфере лидера РБ Лейпциг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK