Феликс определился с категорией клубов, в которые готов перейти

Нападающий Атлетико Жоау Феликс хочет сменить летом клубную прописку. Об этом сообщает издание As.

Португалец не собирается переходить в команду, не выступающую в Лиге чемпионов. Несколько клубов АПЛ интересовались возможностью подписания игрока, но португалец хочет выступать только в топ-клубе.

В свою очередь Атлетико хотел бы как можно скорее продать Феликса. Не исключен вариант, при котором футболист останется в команде.

Напомним, в текущем сезоне на счету 23-летнего португальца всего четыре гола за 16 матчей АПЛ.

Ранее сообщалось, что агент Феликса ищет футболисту новую команду.