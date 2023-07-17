Бывший игрок Динамо перешел в клуб третьего испанского дивизиона

Бывший защитник киевского Динамо Алан Аусси продолжит карьеру в испанской Понферрадине.

Как сообщает пресс-служба клуба, 22-летний украинский футболист пополнил состав дубля, но предсезонную подготовку проведет с первой командой.

Отметим, что по итогам минувшего сезона Понферрадина вылетела из Сегунды и теперь будет выступать в третьем по силе дивизионе Испании.

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Аусси ранее тренировался в молодежных академиях Шахтера и Динамо, а первый профессиональный контракт подписал с киевским клубом.

"Бело-синие" отдавали защитника в аренды в чешский Слована Либерец, белорусский Торпедо-БелАЗ, Верес и армянский Пюник. Также игрок выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов.

Ранее сообщалось, что экс-хавбек Динамо и Александрии стал игроком новичка УПЛ.

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