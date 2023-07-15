"Нужно все заново доказывать": Ярмоленко заявил, что он не легенда Динамо Киев

Футболист киевского Динамо Андрей Ярмоленко высказался о своем втором приходе в команду.

По словам украинца, он покинет клуб, если не будет дотягивать к уровню команды.

"Если увижу, что не тяну уровень Динамо, то мы пожмем руки с президентом и будем думать, чем заниматься дальше. Я не враг себе, не хочу быть врагом команде".

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Ярмоленко заявил, что не считает себя легендой.

"Почему? Не знаю, это сейчас так модно – каждого заканчивающего игрока называть легендой.

Пусть решают болельщики. Да, есть прошлое, когда я играл. Сейчас есть сегодняшний день – и нужно все заново доказывать и себе, и фанатам, и партнерам, и главному тренеру. Легенды… Кто легенда – решают болельщики. Я себя чувствую таким же футболистом, как и все эти ребята на собрании. Сейчас я ношу футболку лучшей команды в стране", - сказал Ярмоленко.

Ранее Ярмоленко объяснил, почему не взял 10-й номер в Динамо.