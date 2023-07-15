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Ярмоленко объяснил, почему не взял 10-й номер в Динамо

Футболист логически подошел к вопросу про игровой номер в команде.
Сегодня, 13:55
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко рассказал, почему не взял десятый номер, которым владеет Николай Шапаренко.

По словам футболиста, ему был не важен номер, ведь хотел играть за киевскую команду.

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"Номер на футболке не играет в футбол. Я благодарен ребятам за их предложение, но я не вижу смысла, буду я играть под 10-м, 7-м или 70-м. Если бы эти номера были свободны – то да, я бы, наверное, взял какой-то из этих номеров, но они заняты. Тогда хорошо, без проблем.

Я сказал: "Дайте мне какой-то номер, который свободен". Мне дали 21-й на сборы, когда будем заявляться на сезон – решим. Без проблем.

Ребятам большая благодарность за то, что они хотели сделать, но... Для меня самое главное, что я вернулся домой, вижу много друзей вокруг себя, а под каким номером буду играть – не так важно", - сказал Ярмоленко.

Ранее украинский футболист оценил свою карьеру в Европе.


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