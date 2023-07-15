"Есть ряд причин": Ярмоленко оценил свою карьеру в Европе

Футболист сборной Украины и Динамо Андрей Ярмоленко рассказал о своем опыте в европейском футболе.

По словам нападающего, он недоволен тем, как выступил в Европе.

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"Когда я играл в Динамо - я представлял это себе немного иначе, но случилось как случилось. Есть ряд причин, но это уже... Да, я недоволен тем, как сложилась моя карьера в Европе, но то, что я получил опыт – да. Это 100 процентов.

Что я поиграл с лучшими футболистами в мире – да. Увидел немножко другой уровень, увидел как люди готовятся, тренируются. Это тот опыт, который ты не получишь играя постоянно в одной команде", - рассказал Ярмоленко.

Напомним, 33-летний украинец играл за дортмундскую Боруссию и Вест Хэм.

Ранее Ярмоленко признался, что мог оказаться в европейском клубе, а не возвращаться в Динамо.