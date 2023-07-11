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Экс-игрок Шахтера: Желаю всего самого лучшего клубу и всем в Украине

Манор Соломон попрощался с "горняками".
Сегодня, 15:33
Манор Соломон / Getty Images
Манор Соломон / Getty Images

Новичок Тоттенхэма и экс-футболист донецкого Шахтера Манор Соломон в Instagram попрощался с "горняками".

По словам израильтянина, он желает всего самого лучшего своей бывшей команде и всем кто находится в Украине.

"Хотя я уже давно не играл за Шахтер, сегодня пришло время прощаться. Большая благодарность клубу, моим партнерам по команде и болельщикам. Вместе мы создали замечательные воспоминания!

Желаю всего наилучшего Шахтеру и всем в Украине", - написал Соломон.

Напомним, ранее стали известны детали контракта вингера с Тоттенхэмом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер тоттенхэм Манор Соломон

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