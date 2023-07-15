Ярмоленко: Были предложения от команд из Италии и Испании

Нападающий киевского Динамо Андрей Ярмоленко признался, что имел предложения с топ-чемпионатов Европы.

По словам украинского футболиста, к нему проявляли интерес клубы из топ-лиг, однако он был настроен вернуться в Динамо.

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"Все клубы, которые на меня выходили с предложениями – я их даже не рассматривал. Говорил, что мне эти варианты неинтересны. Я был настроен только вернуться домой.

Предложения поступали из разных стран. Но ведь говорю, и мой агент, и моя семья – все видели, что я хочу, куда меня тянет. Я всем давал понять, что мне даже не интересно слушать предложения, какие бы деньги ни предлагали".

Ярмоленко рассказал, что мог продолжить карьеру в Испании и Италии.

"Были разговоры по поводу команд из Италии, также были клубы из Испании. Я даже не рассматривал их", - рассказал Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что воины сил обороны поздравили Ярмоленка с возвращением в Динамо.