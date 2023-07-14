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"Ждем золотые медали в Киеве": Воины сил обороны поздравили Ярмоленка с возвращением в Динамо

Украинские защитники рады приветствовать футболиста в родной команде.
Сегодня, 16:26
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Воины неназванного подразделения сил обороны Украины поздравили Андрея Ярмоленка с возвращением в киевского Динамо.

В обращении к украинскому вингеру наши защитники отметили, что фанаты столичного клуба заждались прихода в клуб местной легенды.

"Ярмола, братик, поздравляем с возвращением домой. Болельщики Динамо Киев заждались тебя и очень рады твоему возвращению.

Ждем золотые медали и Лигу Чемпионов в Киеве. Ярмола - The King of Ukraine. Слава Украине! Героям Слава", - сказали представители подразделения в видео.

Напомним, Ярмоленко перебрался в Динамо из Аль-Айна на правах свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Андрей Ярмоленко

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