Голы Судакова и Бондаренко попали в пятерку лучших на молодежном Евро-2023

Оба мяча украинцы забили в победном четвертьфинале турнира с Францией.

УЕФА по итогам молодежного Евро-2023 представил Топ-10 голов континентального первенства.

Лучшим взятием ворот турнира был признан результативный удар португальца Жоау Невеша в матче с Бельгией (2:1) в рамках третьего тура группового этапа.

В пятерку также попали два гола игроков молодежной сборной Украины, которыми они отличились в четвертьфинальном поединке с Францией (3:1).

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Результативный удар Георгия Судакова после роскошного паса Михаила Мудрика занял третье место в рейтинге, а на четвертой позиции оказался гол Артема Бондаренко после передачи Александра Назаренко.

Топ-10 голов Евро-2023 U-21:

⭐️ U21 EURO Goal of the Tournament ⚽️



The results are in... 🥁#U21GOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/9qUyI8nYOE — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) July 17, 2023

Напомним, что молодежная сборная Украины прекратила борьбу на Евро-2023 на стадии полуфинала, проиграв со счетом 1:5 Испании.

Выиграли чемпионат Европы англичане, которые в финале одержали минимальную победу над испанцами (1:0).