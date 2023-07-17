Голы Судакова и Бондаренко попали в пятерку лучших на молодежном Евро-2023
УЕФА по итогам молодежного Евро-2023 представил Топ-10 голов континентального первенства.
Лучшим взятием ворот турнира был признан результативный удар португальца Жоау Невеша в матче с Бельгией (2:1) в рамках третьего тура группового этапа.
В пятерку также попали два гола игроков молодежной сборной Украины, которыми они отличились в четвертьфинальном поединке с Францией (3:1).
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Результативный удар Георгия Судакова после роскошного паса Михаила Мудрика занял третье место в рейтинге, а на четвертой позиции оказался гол Артема Бондаренко после передачи Александра Назаренко.
Топ-10 голов Евро-2023 U-21:
⭐️ U21 EURO Goal of the Tournament ⚽️— UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) July 17, 2023
The results are in... 🥁#U21GOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/9qUyI8nYOE
Напомним, что молодежная сборная Украины прекратила борьбу на Евро-2023 на стадии полуфинала, проиграв со счетом 1:5 Испании.
Выиграли чемпионат Европы англичане, которые в финале одержали минимальную победу над испанцами (1:0).