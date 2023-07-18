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Бавария в товарищеском матче поиздевалась над клубом из 9-го дивизиона Германии

Мюнхенцы отгрузили 27 безответных мячей.
Сегодня, 22:17
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Во вторник, 18 июля, мюнхенская Бавария отправилась в Роттах-Эгерн для товарищеского матча с местным клубом.

Команда Роттах-Эгерн выступает в девятом немецком дивизионе. Очевидно, что даже в рамках товарняка такой команде нечего противопоставить чемпиону Германию.

Мюнхенцы отгрузили соперникам 27 безответных голов. Из которых 18 мячей пришлись на первый тайм. Мусиала и Тель сделали по пента-трику, Гнабри оформил хет-трик и еще по голу забили Сане, Упамекано, Мазрауи, Лаймер и Дэвис.

Во втором тайме Бавария вновь не стала жалеть соперника. Пять мячей на свой счет записал Забитцер и еще Геррейру, Гравенберх,Коман и Мане отличились по одному разу. 

Напомним, что сегодня контрльный поединок играл и донецкий Шахтер, который гораздо менее разгромно уступил Аяксу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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