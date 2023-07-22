Украинский защитник Андерлехта может продолжить карьеру в Хорватии

Украинский защитник Андерлехта Богдан Михайличенко, отыгравший минувший сезон в аренде в Шахтере, не останется в бельгийском клубе.

Как утверждает Le Soir, 26-летний футболист может продолжить карьеру в Хорватии, где в его приобретении заинтересовано загребское Динамо.

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При этом отмечается, что хорватский клуб планирует подписать украинского защитника на постоянной основе.

В прошлом сезоне Михайличенко провел в составе Шахтера во всех турнирах 32 матча, в которых отличился двумя голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Шахтер отказался от возможности выкупа Михайличенко у Андерлехта.

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