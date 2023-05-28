Игрок Шахтера стал пятым игроком, кто выиграл УПЛ за две разные команды

Защитник Богдан Михайличенко стал с Шахтером чемпионом Украины, обыграв в 29-м туре Днепр-1 (3:0).

Таким образом, для 26-летнего украинца данный титул стал вторым. Первый он завоевал в сезоне 2014/15 в составе Динамо.

Помимо Михайличенко данное достижение покорилось еще четырем игрокам: Александру Рыбке, Жуниору Мораесу, Александру Головко и Владимиру Езерскому.

В текущем сезоне на счету фулбека Шахтера два гола и три ассиста в 25 матчах УПЛ.

Ранее сообщалось, что Йовичевич – 14-й тренер, выигравший чемпионат Украины.