Канте развлекается в Саудовской Аравии, гладя экзотических животных

Новоиспеченный хавбек Аль-Иттихада Нголо Канте нашел чем себя развлечь в Саудовской Аравии.

Француз вместе со своим одноклубником Каримом Бензема пошли на прогулку, где игроку удалось подержать и погладить орла.

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Канте снимали на камеру, а футболист весьма смущенно улыбался и получал удовольствие, гладя птицу.

Напомним, Канте подписал контракт с Аль-Иттихадом до 2027 года. Его зарплата составит 25 миллионов евро в год.

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