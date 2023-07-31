Президент Барселоны намерен объявить "войну" ПСЖ

Жоан Лапорта в ярости из-за того, что ПСЖ удалось переманить Усмана Дембеле, утверждает RMC Sport.

Напомним, ранее стало известно, что ффранцуз дал добро на переход в Париж и уже согласовал контракт с ПСЖ.

Издание утверждает, что президент Барселоны Жоан Лапорта в ярости от происходящего и гроизтся объявить "войну" парижанам, что бы это ни значило.

Функционер пытался убедить Усмана остаться, но не смог. Сегодня клуб предпримет еще одну попытку удержать игрока - Хави проведет с ним личную встречу и убедит, насколько он ценен для клуба.

Отметим, что сейчас отступные Усмана составляют 50 млн евро, но уже с первого августа сумма вырастет вдвое.

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