Вингер Барселоны готов покинуть клуб

Усман Дембеле открыт для перехода в ПСЖ, пишет Фабрицио Романо.

Ранее, напомним, парижский клуб ранее был готов активировать клаусулу француза, однако Усман хотел остаться в Барселоне.

Теперь же, по информации инсайдера, Дембеле дал свое согласие на переход в Париж. В ближайшее время ПСЖ начнет официальные переговоры с Барселоной.

Каталонский клуб не хотел бы расставаться с игроком, однако парижане настроены решительно, как и сам Усман.

В случае, если сделка состоится, каталонцы намерены инвестировать вырученные средства в покупку Жоау Канселу.

В прошлом сезоне Усман Дембеле провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись восемью голами и девятью результативными передачами.

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