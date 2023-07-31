Жезус жестоко потролил Зинченко во время клубного интервью
Александр шутку все-таки оценил.
Игроки Арсенала Габриэль Жезус и Александр Зинченко дали небольшое интервью клубным журналистам.
Во время этого видео бразилец жестоко пошутил над Александром, отметив его постоянные проблемы с травмами.
В какой-то момент недалеко от места, где футболисты давали интервью проехала машина скорой помощи с включенным сигналом. Жезус пошутил, что это едет такси для украинца.
Напомним, что Зинченко пропустил несколько матчей из-за травм и сейчас восстанавливается после повреждения, полученного еще в мае.
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