iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко пропустит старт предсезонной подготовки Арсенала

Украинского футболиста снова беспокоит старое повреждение.
Сегодня, 19:58
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Тренерский штаб Арсенала на старте предсезонной подготовки не сможет рассчитывать на украинского защитника Александра Зинченко.

Как сообщает Football London, 26-летний футболист продолжает испытывать проблемы с икроножной мышцей, из-за повреждения которой оказался в лазарете в конце прошлого сезона.

Читай также: "Чувствовал стыд": Зинченко рассказал о своих эмоциях после первого гола в АПЛ

Из-за травмы украинец уже пропустил спарринг с Нюрнбергом, и ожидается, что он также не сможет принять участие в двух ближайших контрольных поединках против всех звезд МЛС и Манчестер Юнайтед.

Напомним, что в минувшем сезоне, который стал для Зинченко первым в составе Арсенала, он провел за "канониров" во всех турнирах 33 матча, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что конкурент Зинченко по позиции в Арсенале раздумывает над уходом из клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

Статьи по теме

Арсенал официально подпишет лидера Вест Хэма в ближайшее время Арсенал официально подпишет лидера Вест Хэма в ближайшее время
Вест Хэм недоволен затянувшимся трансфером Райса в Арсенал Вест Хэм недоволен затянувшимся трансфером Райса в Арсенал
Арсенал планирует представить двух новичков на этой неделе Арсенал планирует представить двух новичков на этой неделе
Джака опроверг слухи, что он решил вернутся в Германию по требованию жены Джака опроверг слухи, что он решил вернутся в Германию по требованию жены
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс21:05
"Не вижу, что может привести к победе": Промоутер Усика сделал однозначный прогноз на бой с Дюбуа
Теннис20:45
Уимблдон-2023 (ATP): Алькарас и Джокович сыграют в финале
Велоспорт20:40
Тур де Франс-2023: Квятковски стал победителем на 13-м этапе, Вингегор лидирует в общем зачете
Бокс20:26
"Все рекорды будут побиты": Промоутер Фьюри уверен в финансовой успешности поединка с Нганну
Европа19:58
Зинченко пропустит старт предсезонной подготовки Арсенала
Европа19:54
Новичок АПЛ может подписать игрока Манчестер Сити
Футбол19:30
Марсель Малиновского может подписать сенегальского форварда
Киберспорт19:24
NaVi обыграли Astralis в первом матче нового состава CS:GO
Европа19:15
Экс-игрока Манчестер Сити признали невиновным по делу об изнасиловании
Футбол19:02
Экс-хавбек Барселоны и Баварии перешел в бразильский клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK