Зинченко пропустит старт предсезонной подготовки Арсенала

Тренерский штаб Арсенала на старте предсезонной подготовки не сможет рассчитывать на украинского защитника Александра Зинченко.

Как сообщает Football London, 26-летний футболист продолжает испытывать проблемы с икроножной мышцей, из-за повреждения которой оказался в лазарете в конце прошлого сезона.

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Из-за травмы украинец уже пропустил спарринг с Нюрнбергом, и ожидается, что он также не сможет принять участие в двух ближайших контрольных поединках против всех звезд МЛС и Манчестер Юнайтед.

Напомним, что в минувшем сезоне, который стал для Зинченко первым в составе Арсенала, он провел за "канониров" во всех турнирах 33 матча, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что конкурент Зинченко по позиции в Арсенале раздумывает над уходом из клуба.

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