Дембеле согласовал контракт с ПСЖ, теперь клубы должны договариваться

Есть сомнения в том, что Барселона захочет отпускать своего игрока.

Все идет к тому, что Усман Дембеле покинет Барселону во время этого трансферного окна.

Как сообщает Фабрицио Романо, Дембеле и ПСЖ достигли устной договоренности о пятилетнем контракте - игрок дал свое согласие на трансфер во Францию

Теперь ПСЖ и Барселона должны найти выход из этой ситуации, так как пункт об отступных в 50 миллионов евро перестанет действовать с наступлением августа.

В связи с этим французский коллектив либо будет форсировать переговоры с каталонцами, либо попытается как можно скорее оформить переход за счет пункта в контракте Дембеле.

Напомним, что президент Барселоны Жоан Лапорта обещал начать "войну" с ПСЖ, обратившись в УЕФА с одной просьбой.

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