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Футбол

Барселона обратится к УЕФА с требованием проверить финансы ПСЖ

Вот о какой войне говорил Лапорта.
Сегодня, 14:33
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Барселона намерена обратиться к УЕФА, если ПСЖ все-таки попробует выкупить Усмана Дембеле, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, ранее президент клуба пригрозил войной парижанам за то, что они семули убедить Усмана покинуть столицу Каталонии.

Если ПСЖ активирует опцию выкупа француза, Барселона обратится к УЕФА с требованием проверить парижский клуб на соблюдении ФФП.

Каталонцы хотят, чтобы союз выяснил, откуда ПСЖ берет деньги и не нарушают ли они какие-либо правила.

Ранее также сообщалось, что в Саудовскую Аравию может переехать еще одна европейская звезда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ

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