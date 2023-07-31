Экс-вратарь МЮ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Давид Де Хеа имеет на руках два предложения.

Давид Де Хеа может пополнить список звезд, которые продолжили карьеру в Саудовской Аравии.

Напомним, ранее испанец, находящийся сейчас в статусе свободного агента, не смог договориться с Баварией.

Однако у Давида на руках есть два предложения от неназванных саудовских клубов. В данный момент 32-летний кипер ведет переговоры.

Напомним, ранее стало известно, что Усман Дембеле готов перебраться в ПСЖ.

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