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Бавария отказалась от подписания Де Хеа

Мюнхенцы взвесили все плюсы и минусы.
Вчера, 23:51
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images

Бавария отказалась от подписания экс-голкипера Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцам предложили услуги испанского футболиста, но клубу сейчас не нужен такой игрок. У вратаря слишком большие запросы по контракту и он не хочет быть вторым номером.

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Бавария рассчитывает на Мануэля Нойера в качестве основного голкипера на сезон. Немцу доверяют руководство и тренерский штаб.

Напомним, Де Хеа летом покинул Манчестер Юнайтед на правах свободного агента. За 12 лет в клубе он принял участие в 545 матчах, в которых пропустил 590 голов, а также 190 раз сыграл на "ноль".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Давид Де Хеа

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