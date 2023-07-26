Бавария отказалась от подписания Де Хеа

Бавария отказалась от подписания экс-голкипера Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцам предложили услуги испанского футболиста, но клубу сейчас не нужен такой игрок. У вратаря слишком большие запросы по контракту и он не хочет быть вторым номером.

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Бавария рассчитывает на Мануэля Нойера в качестве основного голкипера на сезон. Немцу доверяют руководство и тренерский штаб.

Напомним, Де Хеа летом покинул Манчестер Юнайтед на правах свободного агента. За 12 лет в клубе он принял участие в 545 матчах, в которых пропустил 590 голов, а также 190 раз сыграл на "ноль".

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