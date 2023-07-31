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Трансфер Щесны в Баварию откроет двери Ювентуса для Доннаруммы

Вратарь национальной сборной Италии может вернуться в Серию А.
Сегодня, 18:29
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images

Два года назад Ювентус мог заполучить Джанлуиджи Доннарумму, однако отказался. В итоге вратарь ушел в ПСЖ.

Однако сейчас у туринского клуба может появиться еще одна возможность пригласить голкипера сборной Италии.

Как сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла, для этого нужно, чтобы Ювентус продал в Баварию Войцеха Щесны, у которого осталось еще два года по контракту.

К тому же, не стоит забывать об интересе парижан к форварду "старой синьоры" Душану Влаховичу, что также может помочь клубам договориться о переходе Доннаруммы.

Не стоит забывать и о трудных условиях жизни в Париже - недавно итальянец вместе со своей женой стали жертвами ограбления.

Ранее стало известно, что ПСЖ договорился о контракте с вингером Барселоны Усманом Дембеле.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Войцех Щесны Джанлуиджи Доннарумма Бавария Мюнхен

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