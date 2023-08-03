Ньюкасл подпишет таланта из клуба, который вылетел из АПЛ

Ньюкасл в преддверии нового сезона, где команда будет играть в Лиге чемпионов, усиливает линию защиты.

Как сообщают многочисленные английские СМИ, "сороки" подпишут 20-летнего Тино Ливраменто из Саутгемптона. Сумма трансфера составит 40 млн фунтов.

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Англичанин подпишет с коллективом Эдди Хау контракт на пять лет. Финансовые детали соглашения между игроком и клубом не сообщаются.

Стоит отметить, что Ливраменто пропустил около года из-за разрыва крестообразных связок, который получил в апреле 2022.

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