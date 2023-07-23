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Ньюкасл объявил о подписании одного из лидеров Лестера

"Сороки" усилились Барнсом.
Сегодня, 17:55
Харви Барнс / Twitter
Харви Барнс / Twitter

Ньюкасл подписал вингера Лестера Харви Барнса. Об этом клуб объявил в соцсетях.

Данный трансфер обошелся "сорокам" в 38 млн евро, а контракт игрока с клубом рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне не счету 25-летнего англичанина 13 голов и 1 ассист в 34 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл хочет усилить состав очередным игроком сборной Италии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер ньюкасл Харви Барнс

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