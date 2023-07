Ньюкасл объявил о подписании одного из лидеров Лестера

Ньюкасл подписал вингера Лестера Харви Барнса. Об этом клуб объявил в соцсетях.

Данный трансфер обошелся "сорокам" в 38 млн евро, а контракт игрока с клубом рассчитан на пять лет.

🗣 "For a player looking on, it's a project you want to be involved in."



Our first interview with Harvey Barnes! pic.twitter.com/BJnW5ADh0X