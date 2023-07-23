Ньюкасл объявил о подписании одного из лидеров Лестера
"Сороки" усилились Барнсом.
Ньюкасл подписал вингера Лестера Харви Барнса. Об этом клуб объявил в соцсетях.
Данный трансфер обошелся "сорокам" в 38 млн евро, а контракт игрока с клубом рассчитан на пять лет.
🗣 "For a player looking on, it's a project you want to be involved in."— Newcastle United FC (@NUFC) July 23, 2023
Our first interview with Harvey Barnes! pic.twitter.com/BJnW5ADh0X
В минувшем сезоне не счету 25-летнего англичанина 13 голов и 1 ассист в 34 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл хочет усилить состав очередным игроком сборной Италии.
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