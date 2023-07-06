Ньюкасл хочет усилить состав очередным игроком сборной Италии

Центрбек Ювентуса Леонардо Бонуччи может перейти в Ньюкасл. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Представители английского клуба уже встречались с агентами капитана "старой синьоры". "Сороки" пока рассуждают, стоит ли делать предложение по игроку.

Сами туринцы готовы летом расстаться с 36-летним итальянцем. Высокая зарплата и истекающий контракт могут побудить клуб продать футболиста.

В минувшем сезоне на счету Бонуччи один гол в 16 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет усилиться центрбеком Манчестер Сити.