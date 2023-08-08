Нойер может вернуться в строй лишь к 2024 году

Вратарь испытывает дискомфорт и боли в ноге.

Восстановление Мануэля Нойера идет совсем не так, как хотел бы Баварии, пишет Bild.

Напомним, что немецкий кипер сломал ногу, катаясь на лыжах во время отпуска.

Еще в конце мая голкиперу удалили винт из ноги, и считалось, что в ближайшие месяцы Мануэль должен пойти на поправку.

Однако в последние недели вратарь испытвает все больший дискомфорт и боль во время тренировок.

На фоне всех этих проблем медицинский штаб мюнхенцев предполагает, что Нойер вряд ли восстановиться раньше 2024 года.

Напомним, что ранее Бавария продала своего вратаря миланскому Интеру.

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