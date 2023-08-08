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ПСЖ отказался от идеи покупки вингера Барселоны

Парижане переключились на другого игрока.
Сегодня, 13:23
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

ПСЖ не будет подписывать вингера Барселоны Ансу Фати. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Теперь французы сосредоточены на подписании атакующего полузащитника Лиона Брэдли Барколя, а также еще одного игрока в линию атаки.

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Отметим, сам Фати хотел бы продолжить карьеру в Барселоне и получать больше игрового времени.

В прошлом сезоне хавбек провел 51 матч, в котором забил 10 голов и выполнил четыре голевые передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ ансу фати

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