ПСЖ отказался от идеи покупки вингера Барселоны

ПСЖ не будет подписывать вингера Барселоны Ансу Фати. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Теперь французы сосредоточены на подписании атакующего полузащитника Лиона Брэдли Барколя, а также еще одного игрока в линию атаки.

Читай также: Отец Неймара высказался об уходе сына из ПСЖ

Отметим, сам Фати хотел бы продолжить карьеру в Барселоне и получать больше игрового времени.

В прошлом сезоне хавбек провел 51 матч, в котором забил 10 голов и выполнил четыре голевые передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!