ПСЖ отказался от идеи покупки вингера Барселоны
Парижане переключились на другого игрока.
ПСЖ не будет подписывать вингера Барселоны Ансу Фати. Об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.
Теперь французы сосредоточены на подписании атакующего полузащитника Лиона Брэдли Барколя, а также еще одного игрока в линию атаки.
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Отметим, сам Фати хотел бы продолжить карьеру в Барселоне и получать больше игрового времени.
В прошлом сезоне хавбек провел 51 матч, в котором забил 10 голов и выполнил четыре голевые передачи.
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