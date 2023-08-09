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Бавария заинтересовалась испанским голкипером

Кепа вошел в шорт-лист мюнхенцев.
Сегодня, 11:55
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Мюнхенская Бавария добавила Кепу Аррисабалагу в свой шорт-лист, утверждает Фабрицио Романо.

Напомним, ранее стало известно, что сроки восстановления Мануэля Нойера затягиваются, потому мюнхенцам нужен надежный кипер.

В ближайшее время Бавария свяжется с Челси, чтобы узнать, есть ли вообще возможность провернуть подобную сделку.

Также в шорт-листе немецкого клуб находятся Яссин Буну и Джеронимо Рулли. Однако Тухель хотел бы видеть в своем клубе именно Кепу.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити поглядывает на хавбека Вест Хэма.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Кепа Аррисабалага

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