Бавария заинтересовалась испанским голкипером

Мюнхенская Бавария добавила Кепу Аррисабалагу в свой шорт-лист, утверждает Фабрицио Романо.

Напомним, ранее стало известно, что сроки восстановления Мануэля Нойера затягиваются, потому мюнхенцам нужен надежный кипер.

В ближайшее время Бавария свяжется с Челси, чтобы узнать, есть ли вообще возможность провернуть подобную сделку.

Также в шорт-листе немецкого клуб находятся Яссин Буну и Джеронимо Рулли. Однако Тухель хотел бы видеть в своем клубе именно Кепу.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити поглядывает на хавбека Вест Хэма.

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