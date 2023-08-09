iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик рассказал, как происходил его переход в Жирону

У форварда была договоренность с клубом.
Сегодня, 16:55
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua

Артем Довбик признался, что его переход в Жирону оказался очень простым.

Напомним, что совсем недавно Артем стал игроком испанской Жироны и даже уже успел дебютировать за клуб.

Журналистам игрок признался, что не сомневался в том, что переход состоится. Он отметил, что у него была с Днепром-1 своя договоренность.

"Нет, я не сомневался в трансфере. Я верил, потому что была договоренность с клубом: продлил контракт, чтобы клуб получил за меня деньги.

Пошел также на какой-то риск - все думали, что я окончательно буду еще несколько лет в Днепре-1. Но клуб не мешал моему трансферу, мы все сделали. Я придерживался своих условий трансфера, они - своих. Поэтому все довольны и выполнили свои обязанности", - рассказал Довбик.

Ранее, напомним, экс-игрок сборной Украины рассказал, почему Трубин не станет основным вратарем Бенфики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артем довбик

Статьи по теме

Довбик дебютировал за Жирону уже спустя несколько часов после подписания Довбик дебютировал за Жирону уже спустя несколько часов после подписания
Довбик стал самым дорогим трансфером в истории Жироны Довбик стал самым дорогим трансфером в истории Жироны
Официально: Довбик - футболист Жироны Официально: Довбик - футболист Жироны
Довбик успешно прошел медосмотр для перехода в Жирону Довбик успешно прошел медосмотр для перехода в Жирону
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Другие страны21:26
Бензема, Канте, Фирмино и другие: все звездные трансферы в Саудовскую Аравию летом 2023 года
ММА21:21
Глава UFC высказался о возможном возвращении Диаза в промоушен
Футбол21:08
Новая звезда чемпионата: Саудовский клуб подписал игрока Барселоны
Европа20:51
ПСЖ решил наказать Мбаппе из-за отказа продлевать контракт
Футбол20:45
Испанский талант близок к переходу в Наполи
Европа20:30
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа20:20
Гол Роналду с пенальти вывел Ан-Наср в финал Кубка арабских чемпионов
Футбол20:16
Форвард МЮ вернулся к тренировкам перед стартом АПЛ
Европа19:52
Гюндоган может покинуть Барселону
Футбол19:48
Борнмут Забарного усилит линию защиты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK