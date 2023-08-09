Довбик рассказал, как происходил его переход в Жирону

Артем Довбик признался, что его переход в Жирону оказался очень простым.

Напомним, что совсем недавно Артем стал игроком испанской Жироны и даже уже успел дебютировать за клуб.

Журналистам игрок признался, что не сомневался в том, что переход состоится. Он отметил, что у него была с Днепром-1 своя договоренность.

"Нет, я не сомневался в трансфере. Я верил, потому что была договоренность с клубом: продлил контракт, чтобы клуб получил за меня деньги.

Пошел также на какой-то риск - все думали, что я окончательно буду еще несколько лет в Днепре-1. Но клуб не мешал моему трансферу, мы все сделали. Я придерживался своих условий трансфера, они - своих. Поэтому все довольны и выполнили свои обязанности", - рассказал Довбик.

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