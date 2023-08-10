Кейн сомневается в переходе в Баварию
Беда пришла, откуда не ждали.
Харри Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в Тоттенхэме, утверждает Sky Sports.
Напомним, после долгих переговоров Бавария и "шпоры" наконец достигли соглашения по англичанину.
Однако неожиданно 30-летний форвард задумался о том, чтобы все-таки остаться в Лондоне. Из-за неуверенности Харри застыла вся сделка.
Ранее мюнхенцы были уверены в успехе, теперь уже ближе к желаемому находится Тоттенхэм.
Ранее также сообщалось, что итальянским грандам интересен украинский защитник.
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