Бавария намерена арендовать вратаря Челси

Мюнхенцы не решились покупать Кепу Аррисабалагу, а хотят лишь взять его в аренду, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, что ранее стало известно, что сроки восстановления Нойера затягиваются. Потому мюнхенцам срочно нужен хороший вратарь.

Томас Тухель настоял на кандидатуре Кепы, потому Бавария готова оформить годовую аренду испанца с правом выкупа.

В прошлом сезоне АПЛ Кепа провел 29 матчей в рамках АПЛ и пропустил 33 гола.

Ранее также сообщалось, что Тибо Куртуа получил тяжелую травму.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!