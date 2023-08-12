Гвардиола - первый, кто получил желтую карточку в новом сезоне АПЛ
Тренер решил пообщаться с арбитром.
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола сразу на старте сезона отметился любопытным достижением.
На 75-й минуте, когда "горожане" уже спокойно вели 3:0 против Бернли, испанский специалист решил выяснить что-то у арбитра.
Возможно, Крейгу Поулсону не понравился тон Пепа, или то, что тот лезет не в свое дело. Но в итоге Гвардиола получил желтую карточку.
Таким образом наставник Сити стал первым, кто увидел "горчичник" в этом сезоне АПЛ.
Ранее любопытное достижение было зафиксировано и в первом матче Ла Лиги.
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