Гвардиола - первый, кто получил желтую карточку в новом сезоне АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола сразу на старте сезона отметился любопытным достижением.

На 75-й минуте, когда "горожане" уже спокойно вели 3:0 против Бернли, испанский специалист решил выяснить что-то у арбитра.

Возможно, Крейгу Поулсону не понравился тон Пепа, или то, что тот лезет не в свое дело. Но в итоге Гвардиола получил желтую карточку.

Таким образом наставник Сити стал первым, кто увидел "горчичник" в этом сезоне АПЛ.

Ранее любопытное достижение было зафиксировано и в первом матче Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!