Интер объявил о подписании бразильского защитника

Левый защитник Монцы Карлос Аугусто продолжит карьеру в миланском Интере.

О подписании 24-летнего бразильского футболиста "нерадзурри" объявили на своем официальном сайте.

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Игрок пополнил состав миланской команды на правах годичной аренды с опцией обязательного выкупа при выполнении определенных условий.

В минувшем сезоне Карлос Аугусто провел в составе Монцы во всех турнирах 37 матчей, отличившись шестью голами и пятью результативными передачами.

Ранее Интер объявил о подписании голкипера Баварии.

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