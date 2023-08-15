Интер объявил о подписании бразильского защитника
Игрок Монцы пополнил состав "нерадзурри" на правах аренды.
Левый защитник Монцы Карлос Аугусто продолжит карьеру в миланском Интере.
О подписании 24-летнего бразильского футболиста "нерадзурри" объявили на своем официальном сайте.
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Игрок пополнил состав миланской команды на правах годичной аренды с опцией обязательного выкупа при выполнении определенных условий.
Bem-vindo 🇧🇷 #ForzaInter #WelcomeCarlos— Inter (@Inter_en) August 15, 2023
В минувшем сезоне Карлос Аугусто провел в составе Монцы во всех турнирах 37 матчей, отличившись шестью голами и пятью результативными передачами.
Ранее Интер объявил о подписании голкипера Баварии.
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