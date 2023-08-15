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Интер объявил о подписании бразильского защитника

Игрок Монцы пополнил состав "нерадзурри" на правах аренды.
Сегодня, 20:58
Карлос Аугусто / inter.it
Карлос Аугусто / inter.it

Левый защитник Монцы Карлос Аугусто продолжит карьеру в миланском Интере.

О подписании 24-летнего бразильского футболиста "нерадзурри" объявили на своем официальном сайте.

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Игрок пополнил состав миланской команды на правах годичной аренды с опцией обязательного выкупа при выполнении определенных условий.

В минувшем сезоне Карлос Аугусто провел в составе Монцы во всех турнирах 37 матчей, отличившись шестью голами и пятью результативными передачами.

Ранее Интер объявил о подписании голкипера Баварии.

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